La panchina di Simone Inzaghi, molto criticato per le sostituzioni, è tornata a traballare pericolosamente. È quanto riportato oggi da 'Sport Mediaset XXL', in onda su Italia 1, secondo cui se non ci fosse stata martedì la partita di Lisbona probabilmente la società avrebbe fatto altre valutazioni per dare una scossa a un gruppo spento. Adesso tutto dipende dalla sfida contro il Benfica: serve assolutamente la versione nerazzurra di coppa, compatta ed essenziale, per evitare i titoli di coda anticipati alla storia dell'Inter di Inzaghi.