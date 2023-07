In casa Inter continua a far discutere l'arrivo ormai imminente di Juan Cuadrado. Nella serata di ieri i social sono esplosi dopo la pubblicazione della notizia, con i tifosi nerazzurri che non gli perdonano alcuni comportamenti avuti ai tempi della Juventus. Proprio per questo, come riportato da Sportmediaset, in serata è prevista una contestazione sotto la sede dell'Inter. Difficile, però, che possa far saltare tutto come qualche anno fa come per lo scambio tra Mirko Vucinic e Fredy Guarin sempre con la Juventus.