Piovono conferme da Berna sulle scelte di formazione che ha in mente di fare Simone Inzaghi per Young Boys-Inter. Come spiega Sky Sport, è previsto un turnover massiccio rispetto alla squadra scesa in campo all'Olimpico di Roma: un totale di sette cambi. A partire dalla difesa, dove l'unico 'superstite' è Benjamin Pavard, che comporrà il trio davanti a Yann Sommer con Stefan de Vrij e Yann Bisseck. In mezzo al campo, Nicolò Barella, in vantaggio sul recuperato Piotr Zielinski, agirà da play atipico con Davide Frattesi ed Henrikh Mkhitaryan ai suoi lati. Quinti tutti nuovi: Denzel Dumfries a destra e Carlos Augusto a sinistro. In attacco la coppia Taremi-Arnautovic, con Lautaro e Thuram inizialmente a riposo.

