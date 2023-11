Come riferisce Sky Sport, saranno 1600 i tifosi dell'Inter presenti stasera all'Estadio Da Luz di Lisbona, dove la squadra di Simone Inzaghi è ospite del Benfica, ultimo a zero punti in classifica nel girone D di Champions League e a caccia di una vittoria per tenere ancora vive le speranze della qualificazione in Europa League.

Oggi, lo ricordiamo, si giocherà a porte aperte perché la UEFA, dopo l'episodio dell'Anoeta che vide i sostenitori della Aquile protagonisti in negativo, con il lancio di oggetti e l'accensione di fuochi artificiali nel settore ospiti dello stadio della Real Sociedad, ha comminato alla società portoghese solo una multa di 25mila euro, vietandole, inoltre, di vendere i biglietti per la prossima partita europea fuori casa.

