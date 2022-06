LUKAKU - La partita si gioca a Londra. Il Chelsea sta digerendo il fatto di pensare di lasciare andare via il belga dopo solo un anno e 115 milioni spesi, valutando quale sia il modo migliore per perderci il meno possibile. "Perché ovviamente ci perde, anche tanto, dopo aver speso l'anno scorso 115 milioni, ma deve capire come rivalutare quell'investimento - spiega Matteo Barzaghi -. E magari dare Lukaku in prestito all'Inter sarebbe l'ideale per tutte le parti in causa, anche per i Blues che vedrebbero rivalutato il loro investimento".

Da Lukaku a Dybala , passando per Mkhitaryan e Bellanova : ampia panoramica di mercato in chiave Inter su SkySport con tutti gli aggiornamenti sulle trattative più calde. Ecco quanto riferito dall'emittente satellitare.

ARRIVI E CESSIONI - Per Mkhitaryan manca solo la firma: se non sarà questa, sarà la prossima settimana quella delle visite e della chiusura anche ufficiale dell'affare. Bellanova dovrebbe sostituire numericamente Perisic sulle fasce. Poi sulle cessioni l'idea è quella di lasciar partire giocatori forti sì, ma non essenziali come Bastoni, Barella o Lautaro. Occhi quindi su Dumfries, che piace tanto in giro per l'Europa.

DYBALA - La vicenda Dybala è legata a doppio filo a quella Lukaku. Con entrambi a Milano, difficile pensare che poi non ci sia una cessione importante in attacco. Quindi, prima di sferrare l'attacco finale per uno tra l'argentino e il belga, l'Inter vuole vedere tutte le carte sul tavolo e poi decidere il da farsi.

