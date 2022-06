Di Lukaku si conosce perfettamente la voglia di tornare all'Inter: una scelta maturata da mesi e che sta spingendo il belga a convincere il Chelsea a lasciaro partire in prestito. Proprio in queste ore nuovi contatti tra i club. Molto avanti anche i colloqui con Dybala, anche lui convinto di sposare la causa nerazzurra dopo l'addio alla Juventus. Secondo quanto riferisce SkySport, però, all'Inter hanno le idee chiare. Problema di abbondanza? Si porrà solo quando sia Dybala che Lukaku arriveranno effettivamente a Milano. Non prima.

