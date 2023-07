Con la trattativa per Yann Sommer in chiusura, l'Inter si sta muovendo anche per la ricerca di un vice. Uno dei nomi caldi delle ultime ore è quello di Emil Audero: le quotazioni del portiere della Sampdoria sono in rialzo, resta una valida alternativa al più complicato Anatolij Trubin. Lo conferma Sky Sport, aggiungendo che il club nerazzurro sta cercando di capire insieme agli agenti e alla società blucerchiata la fattibilità economica dell’operazione: nelle prossime ore potrebbe arrivare un'offerta.

In attacco si lavora invece su più tavoli, da Alvaro Morata a Beto passando per Folarin Balogun, che sarebbe un investimento per il futuro ma con spesa più importante. Per Gianluca Scamacca, per ora, c'è stato invece solo un sondaggio esplorativo. La priorità nerazzurra è il portiere, poi si darà l'assalto all'attaccante.

