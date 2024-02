Arrivano due novità dal centro sportivo di Appiano Gentile, dove questa mattina si è svolto l'allenamento dell'Inter a due giorni dalla gara di campionato con la Salernitana. Alla seduta diretta da Simone Inzaghi non ha partecipato Emil Audero, influenzato, mentre ha lavorato parzialmente in gruppo Davide Frattesi, che viaggia verso il recupero completo dall'infortunio che gli ha fatto saltare le sfide con Juve e Roma. L'ex Sassuolo, quindi, a meno di sorprese, venerdì sarà a disposizione del tecnico nerazzurro, che sta pensando a un turnover ragionato in ottica Champions League: in questo senso, dovrebbero riposare lo stacanovista Mkhitaryan, forse Pavard, sicuramente uno tra Lautaro e Thuram in attacco. Vista l'assenza per infortunio di Acerbi, in difesa toccherà ancora De Vrij. Per quanto riguarda i quinti, infine, Dumfries è favorito per giocare sulla destra, mentre è aperto il ballotaggio tra Dimarco e Carlos Augusto sull'altra fascia.

