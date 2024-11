Simone Inzaghi recupera due titolarissimi in vista di Inter-Lipsia, gara valida per la quinta giornata di Champions League, in programma a San Siro domani sera: Lautaro Martinez e Hakan Calhanoglu, infatti, si sono allenati regolarmente nella rifinitura di stamattina a San Siro e domani partiranno dal via dopo il turno di riposo osservato a Verona.

Questi, come anticipato da FcInternews.it qualche ora fa (guarda qui), saranno due degli otto cambi che ha in mente di effettuare il tecnico piacentino rispetto alla sfida di campionato di sabato scorso: Pavard rientra in difesa nel trio completato da Bastoni e De Vrij, che al Bentegodi aveva sostituito in corsa l'infortunato Acerbi. In mezzo al campo l'unico confermato è Barella, con Mkhitaryan che lascia il posto a Zielinski; i quinti saranno Dimarco e Dumfries. In avanti, con il Toro, spazio a Taremi. In dubbio la presenza tra i convocati di Davide Frattesi, che oggi ha saltato la seduta per un fastidio alla caviglia. Lo riporta Sky Sport.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vri], Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Taremi, Lautaro.

