L'Inter lavora per farsi trovare pronta sul mercato e il mirino è sul difensore. Secondo quanto riferito da Sky Sport l'ultima idea della dirigenza nerazzurra è Robert Renan, difensore brasiliano dello Zenit in prestito all'Internacional. Un anno e mezzo fa era già stato offerto ai nerazzurri, come riportato in esclusiva dalla nostra redazione (LEGGI QUI), ora il suo profilo torna di moda. Il classe 2003 di proprietà dello Zenit, ma i costi sono abbastanza alti. Valutazioni in corso da parte dell'Inter: vedremo nelle prossime ore i possibili sviluppi.