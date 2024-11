È ancora Jonathan David il nome più twittato del momento e dopo le ultime notizie di ieri sera trapelate dalla Germania che vedevano il Bayern Monaco in accelerata per il 24enne del Lille che al contempo ha già un accordo verbale con il Real Madrid, Sky Sports Deutschland insiste: Max Eberl, direttore sportivo del club bavarese segue David da diversi anni, già ai tempi del Gladbach, covando anche in Baviera il non troppo segreto desiderio di assoldarlo.

Al di là dell'apprezzamento, l'intenzione di Eberl di puntare su David è dato anche dalle incertezze sul futuro di Mathys Tel e la possibile necessità di ingaggiare un sostituto per Harry Kane. Sullo sfondo, fa sapere Sky.de restano anche Inter e Juventus, fortemente interessati al classe 2000.

