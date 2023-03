Andrea Catellani l'erede di Samaden all'Inter? La strada non appare così priva di ostacoli. Sportitalia spiega: "Il settore giovanile del Modena aveva puntato con forza su Andrea Catellani. Ex attaccante dei gialloblù ma anche di Sassuolo e Carpi, era la figura designata per diventare responsabile del settore giovanile del club - si legge -. Catellani. al momento, svolge lo stesso ruolo alla Spal ma, secondo quanto raccolto in esclusiva dalla nostra redazione, l'accordo con il Modena era già stato raggiunto. La svolta nei giorni scorsi, quando anche l'Inter ha provato ad inserirsi nella trattativa per rimpiazzare Samaden. Nel caso in cui i nerazzurri convincessero Catellani, dovrebbero pagare una penale in quanto esisteva già un accordo privato tra le parti".