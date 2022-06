Dalle colonne dell'edizione online de La Repubblica arrivano nuovi aggiornamenti sulla trattativa tra Inter e Paris Saint-Germain per Milan Skriniar, che si trasferirà al Parco dei Principi. Come riportato dal quotidiano, la prossima settimana sarà quella decisiva. "Le due società avranno un contatto diretto - forse l'ultimo - per cercare di concludere la trattativa. I parigini toccheranno quota 70 milioni tra parte fissa e bonus, con l'Inter che potrebbe scendere da 80 milioni a 72-75. Il difensore ha già dato l'ok da qualche settimana al trasferimento in Francia dove lo aspetta un quinquennale da 8 milioni a stagione", si legge.