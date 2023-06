Nelle prossime ore Edin Dzeko sarà in Turchia per giocarsi la finale di Champions League, ma non è da escludere che possa restarci anche in futuro. Secondo quanto risulta a Repubblica, infatti, l'attaccante in scadenza con l'Inter ha ricevuto una proposta dal Fenerbahce: sul piatto c'è un biennale da 4 milioni di euro netti l'anno.

"Per il trentasettenne attaccante, che ha il contratto con l'Inter in scadenza a fine mese (la trattativa per il rinnovo si fermò nel dicembre scorso), la tentazione è forte. Se dicesse sì - le indiscrezioni filtrano da fonti vicine al club turco - potrebbe fermarsi a Istanbul dopo la finale", si legge.

