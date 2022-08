Il discorso, inevitabilmente, scivola ancora sul mercato. "Inzaghi anche ieri ha chiesto il nuovo Ranocchia e rischia di vedere la squadra cambiare eccome, visto che da ieri il Bayer Leverkusen è a Milano per comprare Gosens con un’operazione da 30 milioni tra prestito e riscatto, senza contare che Galtier, allenatore del Psg, ha dichiarato di non aver perduto le speranze di avere Skriniar. L’Inter non è nelle condizioni di rifiutare offerte né può scialare sul rimpiazzo, difatti Marotta per ora si è mosso su una figura di secondo piano come Borna Sosa, croato dello Stoccarda. Nel frattempo, Zhang non ha concesso nemmeno gli spiccioli per Acerbi. Il mercato dell’Inter rischia di durare due giorni di troppo", avvisa Repubblica, con toni che quasi terrorizzano i tifosi nerazzurri.