La moviola della Gazzetta dello Sport si concentra su alcuni episodi di Inter-Napoli. Al 27' rigore su Thuram, annullato giustamente per fuorigioco. Secondo la rosea manca un giallo ad Acerbi per un intervento su Raspadori, mentre sul caso della presunta frase razzista la verifica di La Penna è superficiale: "col presunto razzismo non si dev’essere superficiali".

L'ultimo episodio è il corner pre 1-1: restano dubbi enormi su chi tra Di Lorenzo e Darmian tocchi per ultimo palla.