Il quotidiano La Repubblica presenta una situazione in casa Inter piuttosto complicata. Secondo il quotidiano, infatit, la società avrà bisogno di vendere almeno un paio dei suoi giocatori migliori per fare mercato. "Brozovic all’Al-Nassr per 18 milioni sarà solo il primo passo - si legge -. I tifosi delle milanesi sono unanimemente allarmati, né li rassicura il duello (Milan ora in vantaggio ma vuole anche a Loftus-Cheek del Chelsea) per Frattesi, centrocampista rampante del Sassuolo, 24 anni a settembre".

Guardando in particolar modo ai nerazzurri, "congelata la cessione di Onana al Chelsea per 40 milioni più i prestiti di Lukaku (rinnovato) e Koulibaly, il ritardo può costare il passaggio del portiere dell’Empoli Vicario al Tottenham e dell’italo-argentino Retegui (clausola 18 milioni) in Premier League".