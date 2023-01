Il Paris Saint-Germain non si è ancora arreso: l'idea di poter anticipare l'arrivo di Milan Skriniar a gennaio resta viva, nonostante la retromarcia pubblica fatta quest'oggi dal suo tecnico, Christophe Galtier, che ha spiegato ai giornalisti di non aver mai parlato di un acquisto per la difesa. E in effetti la strategia del club francese per il mercato di riparazione, conferma l'Équipe, prevede un affondo concreto in tempi rapidi per Malcom, esterno brasiliano dello Zenit San Pietroburgo.