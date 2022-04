Nessun miracolo per il Cile. La Roja di Lasarte perde 0-2 nel finale di gara con l'Uruguay (79' Suarez e 90' Valverde) e non riesce nell'impresa di qualificarsi al Mondiale, terminando il gruppo sudamericano al settimo posto. Grande delusione per gli interisti Arturo Vidal (sostituito all'80') e Alexis Sanchez (in campo tutta la partita), con il centrocampista in particolare uscito dal campo tra le lacrime.

Matias Vecino, a causa delle leggi cilene, non ha fatto parte della spedizione delle Celeste (già qualificata).