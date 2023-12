L'Inter ha trovato l'accordo con Piotr Zielinski. Lo scrive senza mezzi termini Il Mattino, aggiungendo che la scelta del polacco in vista di giugno (quando sarà svincolato) sta agitando la vigilia della sfida tra Napoli e Roma. Secondo il quotidiano, infatti, il centrocampista da tempo ha fatto una precisa scelta professionale, dato che "dietro il suo tergiversare sulle proposte di rinnovo c'è l'intesa che ha raggiunto con l'Inter", si legge sul giornale campano.

Zielinski non ha comunque intenzione di lasciare il club azzurro a stagione in corso, a meno che non sia lo stesso Napoli a spingere per questa opzione in cambio di un piccolo incasso. L'idea del giocatore è quindi di non rinnovare e di unirsi poi all'Inter a costo zero in estate.

