La sessione di mercato extra dal 1° al 10 giugno potrebbe rivelarsi fondamentale per l'Inter in vista del Mondiale per club. Come rivelato da Il Giorno, infatti, i nerazzurri potrebbero attuare una mossa strategica riguardo all'attacco.

Con Arnautovic e Correa destinati all'addio, la dirigenza sta infatti valutando un ritorno a casa di Francesco Pio Esposito, oggi in prestito secco allo Spezia e che potrebbe disputare la rassegna negli Stati Uniti per poi valutare il suo futuro in vista della stagione successiva. Questo anche perché i giocatori in scadenza di contratto vedranno terminare l'accordo a manifestazione iniziata, il che significherebbe per l'Inter perdere due pedine a torneo in corso, qualora la squadra dovesse superare il girone.