Attraverso un panel di 197 giurati rappresentanti a vario titolo del mondo del calcio, tra i quali anche parecchi ex calciatori come Leonardo Bonucci, Philipp Lahm e Bebeto, il Guardian ha stilato la classifica dei 100 migliori giocatori del 2024. La graduatoria finale rispecchia quella del Pallone d'Oro, con Rodri del Manchester City davanti a Vinicius junior del Real Madrid ed Erling Haaland in terza posizione. Confermato anche il settimo posto per Lautaro Martinez, primo dei quattro giocatori dell'Inter presenti in graduatoria.

Questa la motivazione addotta dai giurati: "Non contento di aver capitanato l'Inter al titolo, di aver concluso come capocannoniere della Serie A e di essere diventato il terzo giocatore nella storia a segnare 20 gol in campionato per i nerazzurri in tre stagioni consecutive, Martínez ha fatto tutto questo conducendo l'Argentina alla gloria in Copa América quest'estate. È stato anche il capocannoniere di quel torneo e ha insaccato il gol della vittoria ai supplementari in finale. Nonostante sia una presenza fissa nella nostra lista ogni anno dal 2019, Martínez non è mai entrato nella top 10 o si è classificato più in alto del suo connazionale Lionel Messi. Ora ha fatto entrambe le cose. Si dice che ci sia arrivato con stile". Bisogna scendere al 32esimo posto per trovare Hakan Calhanoglu, mentre in 46esima posizione troviamo Nicolò Barella. Alessandro Bastoni e Federico Dimarco sono rispettivamente al 52esimo e al 53esimo posto. Marcus Thuram completa la parata dei nerazzurri occupando la 67esima posizione.

