Steven Zhang si tiene l'Inter, ma non 'grazie' a Oaktree. Il numero uno del club nerazzurro lo farà attraverso un'operazione di finanziamento molto simile a quella del maggio 2021, ma con un nuovo compagno di viaggio: come riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, nell'ultima settimana Zhang ha accelerato la trattativa parallela che aveva avviato con un altro fondo, tanto che la chiusura dovrebbe arrivare prima del 20 maggio (data della scadenza per il prestito di Oaktree).

Il presidente dell'Inter avrebbe ottenuto condizioni migliori rispetto a quelle proposte dal fondo californiano (tempistica di 12/24 mesi e un tasso d'interesse maggiore rispetto al 12% dell'ultimo accordo), ma serve ancora prudenza perché si è ancora nell'ambito delle negoziazioni. La rosea sostiene che "l'identikit del nuovo partner porta a un fondo britannico" che sarebbe disposto a garantire a Steven un finanziamento di durata triennale di circa 400 milioni di euro e con un tasso di interesse vicino all'attuale 12%.

Così facendo Zhang restituirebbe al fondo californiano i 375 milioni, annullando il pegno, e allo stesso tempo farebbe la stessa operazione con il nuovo fondo garantendosi un periodo di permanenza più lungo che gli possa garantire con calma di analizzare la questione societaria. Qualche soggetto che ha mostrato un minimo di interesse per l'acquisto del club esiste, ma per ora non c'è nulla di concreto in piedi.

