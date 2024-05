Nei prossimi giorni arriverà l'ufficialità dell'accordo tra Steven Zhang e il fondo americano Pimco sul rifinanziamento per i prossimi tre anni con un assegno da 430 milioni di euro. Un prestito che permetterà al presidente dell'Inter di saldare le pendenze con Oaktree, con cui sussiste un debito di 375 milioni di euro in scadenza il 20 maggio.

L'intesa di massima con il fondo californiano, ricorda La Gazzetta dello Sport, è stato raggiunto lo scorso 20 aprile. "L'annuncio dell'accordo del nuovo finanziamento dovrebbe avvenire verosimilmente il prossimo venerdì, cioè tre giorni prima della famosa scadenza del prestito di Oaktree fissata al 20 maggio - precisa la rosea -. Gli studi legali si stanno occupando della stesura dei contratti, che presto saranno firmati".

Il quotidiano rosa ripercorre poi le tappe salienti della trattativa con Oaktree fino alla svolta Pimco: a inizio anno Zhang aveva ipotizzato di allungare i termini del prestito con Oaktree, ma il fondo non ha mai voluto estendere il finanziamento per altri tre anni e spingeva per un prolungamento annuale o al massimo biennale. E con un interesse maggiore rispetto al 12% attuale. "Praticamente avrebbe accettato la futura cessione della società, uno scenario che non è mai piaciuto alla famiglia Zhang", si legge. Da lì il cambio di strategia e l'accordo triennale con Pimco, fondo californiano che - allo scorso 31 marzo - gestisce 1.885 miliardi di dollari per banche, fondi sovrani, fondi pensione, società, fondazione e investitori individuali.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!