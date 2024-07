Oaktree ha intenzione di perseguire "l’area green, arpionare talenti al di sotto dei vent’anni per farli crescere all’ombra dei totem". E in tal senso ben si inseriscono nel discorso i neo-arrivati, i due due diciottenni, Luka Topalovic e Alex Perez. Lo sloveno e l'ex Betis "sono il simbolo del nuovo corso Oaktree per una squadra futuribile. In quest'ottica potrebbe rientrar e anche Valentin Carboni". Il 19enne, reduce dalla sua prima Coppa America (vinta peraltro) "è richiesto da diversi club, ma la valutazione è alta: 40 milioni". Inzaghi ne ha parlato bene e Il futuro del giovane 2003 può essere in nerazzurro. E a proposito di futuro, la nuova proprietà statunitense sta costruendo l'Inter del domani tassello dopo tassello: e dopo Topalovic e Perez, il terzo tassellino sarà il 2006 della Sampdoria, Giovanni Leoni. Il 2006 più impiegato d’Italia - come ricorda la Gazzetta dello Sport -. Nelle dodici presenze in blucerchiato ha totalizzato 766 minuti e un gol. La duttilità di cui dispone e che ha stregato Pirlo potrebbe stregare presto anche Inzaghi.

"Capace di poter fare il doppio ruolo centrale difensivo classico e braccetto di una difesa a tre, è uno dei nomi seguiti dai nerazzurri per il domani". Ma secondo quanto risulta al quotidiano milanese, al momento non si può parlare di vera e propria trattativa per il giocatore. Secondo la Gazza "non si è andati oltre l’approccio, la chiacchierata informale, l’ammiccamento" e dal canto suo Leoni, sicuro della sua posizione con Pirlo che ha già messo nero su bianco le intenzioni di farlo giocare, non ha urgenza di trovare una squadra... La palla dunque è attualmente dell'Inter che in Giovanni Leoni vede "il manifesto di una nuova linea societaria" che piano piano inizia a prendere forma.

