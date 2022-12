A proposito di sponsor, da ieri è ufficiale l'inserimento di ebay come marchio sulla manica che sarà subito visibile già al rientro in campo con il Napoli il prossimo 4 gennaio. "È il frutto di un passo in avanti nella partnership con il sito di vendite online - scrive la Gazzetta dello Sport -. Ebay era già sponsor del club, ora apparirà sulle divise da gioco di tutto il club: la prima squadra, la Primavera e anche la squadra femminile. L’accordo Inter-ebay è di due anni, fino alla stagione 2023-24, con opzione per un rinnovo". Nelle casse del club entreranno 5 milioni di euro a stagione. E Digitalbits? "La situazione non è cambiata. Ma è assai probabile che con il Napoli il marchio sarà ancora visibile", spiega la rosea.