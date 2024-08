Arriva il commento della Gazzetta dello Sport al sorteggio di Montecarlo per l'Inter campione d'Italia. I nerazzurri erano in prima fascia e, tra i “colleghi” di ranking, hanno trovato il Manchester City (fuori casa) e il Lipsia (a San Siro). Non bene dalla seconda: Arsenal e Leverkusen sono il peggio che c’era. Meglio in terza: Stella Rossa e Young Boys non possono far paura. E tutto sommato la quarta è positiva con Monaco e Sparta Praga.

Ovviamente occhi puntati sul team di Guardiola, nel remake della finale di Istanbul: servirà lo stesso coraggio, anche perché si giocherà in Inghilterra. L'altra inglese, l'Arsenal di Arteta, invece arriverà al Meazza: anche qui c'è un conto da sistemare, visto che i Gunners banchettarono a San Siro 5-1 nel novembre 2003 dopo i tre schiaffoni di Highbury.

Due inglesi e due tedesche. In Germania si andrà per sfidare i campioni del Leverkusen: Xabi Alonso sta proseguendo sul solco della passata stagione. A Milano, invece, arriverà il Lipsia di Sesko.

Terza e quarta fascia, almeno in apparenza, hanno regalato meno ansie: per avere info sulla Stella Rossa che aspetta in casa (occhio al brasiliano tuttofare Duarte), Inzaghi potrà chiedere un report all’ex compagno Dejan Stankovic. Nella trasferta di Berna con lo Young Boys il pericolo si chiama "Wankdorf": lo stadio ha sintetico di ultima generazione che spesso va di traverso agli avversari poco abituati. E infatti tante big sono già inciampate.

Infine, incroci con l'ex Torino Singo, l'ex juventino Zakaria e l'ex obiettivo di mercato Balogun contro i monegaschi. Lo Sparta Praga, invece, rievoca pessimi ricordi con l'ultimo incrocio in Cechia nell'Europa League 2016-17 (i nerazzurri affondarono 3-1). I cechi mancavano dalla Champions da ben 19 anni.