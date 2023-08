L'esordio di Yann Sommer con la maglia dell'Inter non è stato dei migliori. Un rigore procurato (ma l'errore era a monte), un disimpegno maldestro che ha portato al primo vantaggio del Salisburgo. "Anche se poi durante il match l’ex del Bayern Monaco ha ripreso possesso dei nervi e della porta - come riconosce La Gazzetta dello Sport dando allo svizzero ance l'attenuante del campo -. Semmai, avrà bisogno di integrarsi anche palla al piede con i compagni, di capire come funziona davvero una difesa che ieri era distratta come non mai".

In compenso la squadra ha segnato quattro gol, uno di Correa che pure "sarebbe volentieri accompagnato alla porta", mentre per quel che riguarda Thuram l'impressione che ricava la rosea è che "Marcus ha colpi da grande, la progressione in campo aperto può essere devastante, ma servirà avvicinare anche lui alla porta in fretta".

Abbondanza a centrocampo. "In attesa dell’aggiunta necessaria là davanti, Inzaghi sarà felice di sapere che almeno in mezzo non c’è da lamentarsi. Neanche in panchina: Frattesi stava per segnare di nuovo in spaccata, Asllani ha mandato in porta all’ultimo secondo Sensi e, dopo questo folle e inzuppato 3-4, arriverà pure Samardzic".