"Su Skriniar sono ottimista che si possa arrivare a una conclusione entro l’ultima partita di campionato, quindi entro il 13 novembre: ci sono i presupposti per dirlo...". Queste le dichiarazioni per nulla scontate di Beppe Marotta a Sky poco prima di Bayern-Inter. Il tema, ovviamente, è quello del rinnovo di Milan Skriniar . Come scrive la Gazzetta dello Sport , quindi, qualcosa si muove in tal senso.

"Quei «presupposti» che rendono così fiducioso Marotta, fatti scivolare furbescamente nel discorso senza nessuna ulteriore specifica, hanno invece un’origine precisa: nascono dai contatti avuti negli ultimi giorni per via telefonica secondo la via tracciata di persona giovedì scorso - si legge -. Serve ancora un lavoro diplomatico dei dirigenti nerazzurri, ma sarà necessaria soprattutto una “prova d’amore” dello slovacco. Una scelta di campo senza vie di mezzo, ovvero niente accordi a tempo o clausole rescissorie. Skriniar impiegato ieri all’Allianz per un quarto d’ora appena, sa perfettamente che l’Inter non toccherà mai le vette che il Psg ha raggiunto in estate e che, assai probabilmente, sarebbe pronto a ritoccare anche a gennaio: 9 milioni di euro bonus compresi".