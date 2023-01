Milan Skriniar al centro di tutte le attenzioni. La Gazzetta dello Sport offre un aggiornamento sulla situazione legata al rinnovo del difensore slovacco, incitato sabato a Monza dalla Curva Nord a legarsi ancora ai colori nerazzurri. A fine settimana, Beppe Marotta e Piero Ausilio hanno formalizzato una proposta da 6 milioni più bonus oltre la quale Viale della Liberazione non intende andare. C'è però una potenziale scadenza all'orizzonte: il rappresentante del difensore slovacco ha infatti promesso una risposta entro la fine di questa settimana. E questo spiega perché in viale della Liberazione sperano di tirare a breve il sospiro di sollievo che a fine 2022 appariva ormai impossibile. Quasi in penombra proseguono poi i contatti con gli agenti di Stefan de Vrij e Danilo D’Ambrosio, ma per entrambi si procede più a rilento come anche per Roberto Gagliardini, ormai destinato a salutare l'Inter e svincolarsi.