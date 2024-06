Per ottenere l'accordo per il rinnovo tra l'Inter e Inzaghi servirà almeno un altro incontro. Questo quanto rivela oggi la Gazzetta dello Sport dopo il vertice andato in scena ieri tra la dirigenza nerazzurra e l'agente Tullio Tinti.

Il finale della storia non è in discussione, ma si sta definendo in particolare la parte dei bonus per chiudere l'operazione e ufficializzare l'accordo fino al 2027.

Programmi, idee e prospettive non sono in discussione: ieri si è parlato solo di numeri. Il nodo, insomma, è prettamente economico. Oggi il tecnico guadagna 5 milioni più bonus che lo portano a sfiorare quota 6. L'aumento, dunque, non può non partire da quota 6,5 milioni, ai quali aggiungere anche qui bonus a rendimento. Ed è qui che l'Inter deve ancora lavorare per arrivare a soddisfare le richieste del suo allenatore. Ma si tratta di chiacchiere normalissime in fase di trattativa: per la rosea, nessun problema e si arriverà a breve alla fumata bianca.