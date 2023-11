I risultati eccezionali dell'Inter a livello di Champions League aiutano il brand. E, di conseguenza, ecco nuovi sponsor interessati a entrare a far parte della galassia nerazzurra. Uno di questi, come noto, è Qatar Airways, che sarà ufficialmente della famiglia a partire da domenica, in occasione di Inter-Frosinone.

La compagnia qatariota sarà la linea aerea ufficiale del club, ma non solo. Per ora - come conferma la Gazzetta dello Sport - l'accordo prevede un introito di 1,5 milioni di euro per questa stagione, ma l'idea è di estendere la partnership anche a livello di sponsor di maglia fin dalla stagione 2024-25. Le cifre? Si parla di un negoziato sulla base di circa 20 milioni di euro a stagione, di fatto il doppio di quanto oggi l'Inter incassa da Paramount+.