Derby in casa Inzaghi stasera: sfida amichevole tra l'Inter e il Pisa con calcio d'inizio alle 19.30, Simone farà visita a Filippo. Per il tecnico campione d'Italia sarà l'occasione di aumentare il minutaggio per i nazionali che si sono aggregati al gruppo a ritiro già iniziato.

Come anticipa la Gazzetta, occhi puntati in particolare su Bastoni, Barella, Frattesi, Dimarco e Darmian, già in campo una mezzora contro il Las Palmas. Un po' di benzina nelle gambe anche per Calhanoglu e Sommer, tornati in Italia da pochi giorni. Non ci saranno, invece, Thuram e Pavard, rientrati ieri con due giorni di anticipo sulla tabella di marcia. Ovviamente out l'infortunato Taremi, gli olandesi De Vrij e Dumfries e Lautaro.