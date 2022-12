L'Inter batte anche il Sassuolo e mette nel mirino il Napoli. Oggi la Gazzetta dello Sport, in previsione del big-match del 4 gennaio, mette in fila quattro fattori che potrebbero giocare in favore dei nerazzurri nella sfida contro Spalletti.

1. Voglia di risalire - Spalle al muro Non può sbagliare

La vetta è lontana 11 punti nonostante il filotto di 6 vittorie nelle ultime 7 gare di campionato. Oggi devono essere assegnati ancora 69 punti, ma finire ancora più lontano dalla testa può essere fatale per tutto il mondo interista. Che si aspetta dunque uno scatto d’orgoglio, una notte in stile Barcellona.

2. L’attacco - Speranza Big Rom per la ripartenza

Romelu Lukaku ha giocato cento partite con la maglia dell’Inter e ha segnato 66 gol. In questa stagione però è sceso in campo soltanto cinque volte (4 in A), con i nerazzurri, segnando due reti. Il suo ritorno è la grande speranza dell’Inter. Il belga può essere davvero l'arma in grado di cambiare la stagione dei nerazzurri, considerando che Lautaro è reduce dalla sbornia Mondiale e che Dzeko sa ancora essere decisivo nonostante l'età che avanza.