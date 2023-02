E poi c'è il problema del possibile 'vincolo' su San Siro che ne impedirebbe la demolizione, bloccando definitivamente il progetto del nuovo impianto. "Per i club questa possibilità semplicemente non esiste perché la sovrintendenza si è già espressa sul tema nella primavera del 2019 - scrive La Gazzetta dello Sport -. Mentre il Comune è ben più prudente, teme di dire sì al progetto e di venire poi stoppato dalla nuova sovrintendente, l’architetto Emanuela Carpani. Al di là delle continue picconate del sottosegretario Vittorio Sgarbi, è lei l’unica che può decidere sul tema: lo ha confermato lo stesso ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. Per questo si aspettava l’incontro Sala-Carpani per immaginare una svolta, ma la situazione sembra sfuggita di mano. Stavolta definitivamente?", chiosa la rosea.

