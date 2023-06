Torna di moda proprio in questi giorni il nome di Yunus Musah per il centrocampo dell'Inter. Il 21enne americano del Valencia, cresciuto in Italia a Castelfranco Veneto, è un nome buono sia per i nerazzurri che per il Milan, considerando che qualcuno dovrà pure rinunciare all'idea di prendere Frattesi.

"Musah piace al Diavolo e l’affare può prendere corpo. Inter permettendo: anche i nerazzurri sono alla ricerca di un centrocampista da regalare a Inzaghi e il nome dell’americano non è mai stato cancellato dal taccuino dei vicecampioni d’Europa - conferma la Gazzetta dello Sport -. Al Mondiale in Qatar, dove Musah è arrivato agli ottavi, il d.s. nerazzurro Piero Ausilio lo ha marcato stretto seguendolo dalla tribuna, e il pressing continua tuttora: non solo Thuram, Lukaku e Frattesi, l’aria di derby comincia a soffiare fino a Valencia". Per gli spagnoli, Musah costa non meno di 25 milioni.

