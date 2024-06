Josep Martinez e Albert Gudmundsson come Thiago Motta e Diego Milito. L'Inter tenta nuovamente il doppio colpo dal Genoa come nell'estate 2009, quando si portò a casa due colonne del Triplete.

Come riferisce oggi la Gazzetta dello Sport, infatti, il portiere spagnolo di 26 anni è diventato il prescelto per la porta: inizialmente come vice-Sommer e poi come titolare una volta dato l'addio allo svizzero. Il Genoa chiede oltre 15 milioni, ma i contatti si sarebbero moltiplicati in questi giorni per chiudere la pratica a titolo definitivo. Filip Jorgensen, danese del Villarreal, e Bento sono altri nomi sul taccuino di Marotta e soci per la porta, ma la scelta pare essere stata presa su Martinez.

Poi c'è l'islandese, pallino di Inzaghi. Lui viene visto come il completamento perfetto per l'attacco assieme a Thuram, Lautaro e Taremi. Qui, però, l'operazione appare più complicata perché serve prima cedere Arnautovic che, al netto delle dichiarazioni ufficiali, è stato messo sul mercato. Gudmundsson costa circa 30 milioni: occorrono munizioni a sufficienza, come evidenzia la rosea. Parte di esse potrebbero arrivare anche dalla cessione di Valentin Carboni.