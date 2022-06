La situazione ormai è chiara: Romelu Lukaku ha già fatto sapere all’Inter di voler tornare, ma per farlo deve trovare il modo di liberarsi da un Chelsea che appare poco disposto a fare sconti. Motivo per cui nelle ultime ore sono emersi nuovi possibili scenari tra Inghilterra, Spagna e Germania. "Ieri il belga, contro l’Olanda, è uscito nel primo tempo per infortunio, applaudito da tutto lo stadio del Baldovino di Bruxelles. Un tifo che rievocava più i tempi di San Siro che quelli recenti allo Stamford Bridge. Non a caso, prima di salire sul pullman, ha parlato a lungo con i nerazzurri De Vrij e Dumfries. Che sia un altro indizio?", si chiede La Gazzetta dello Sport, aggiungendo poi che il problema alla caviglia destra (che era sembrata una precauzione) potrebbe spingere il ct Martinez a far lasciare subito il ritiro all'attaccante.