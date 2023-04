Lukaku vuole convincere l'Inter a tentare il rinnovo del prestito dal Chelsea, spettatore interessato della vicenda. "A Londra hanno tutto l’interesse affinché Romelu viva un finale di stagione all’altezza della sua fama - sottolinea la rosea -. Sanno già che il giocatore non resterà a Londra. Lukaku sente di aver chiuso per sempre l’esperienza con i Blues. Di più: sente di non aver più niente a che fare con la Premier League, torneo nel quale non vuole tornare. L’Inter è lì che aspetta". E che sonda attaccanti: i nomi in lista sono sempre quelli di Retegui, Firmino, Aubameyang e Scamacca.

