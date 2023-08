La ricostruzione giornalistica secondo cui il flirt tra la Juventus e Romelu Lukaku sarebbe cominciato a marzo, per poi tradursi in un accordo poco dopo la finale di Champions a Istanbul, ha irritato l’Inter, pronta a tutelarsi nelle sedi opportune, perché è vietato dalla normativa Fifa contattare giocatori sotto contratto senza chiedere permesso al club per cui sta giocando. E' quanto si legge oggi sulla Gazzetta dello Sport, dove poi si specifica meglio la posizione dei bianconeri sulla vicenda che sta diventando un vero e proprio caso: "Non solo: in casa nerazzurra ci si domanda se la trattativa già esistente con la Juve possa aver influenzato la prestazione di Lukaku in finale, visti i gol sbagliati. La Juve però ha voluto sgombrare il campo da ogni equivoco, smentendo le ricostruzioni in questione: i primi contatti con Big Rom — fanno sapere dal club bianconero — ci sono stati a luglio, quando era già tornato al Chelsea: la Signora lo ha chiamato solo dopo aver avuto il permesso dal club inglese, con cui aveva iniziato a parlare del possibile scambio con Vlahovic. Tutto secondo le regole per la Juve, che sta cercando di concludere l’affare".

