"Rom ha passato gli ultimi mesi al telefono con ex compagni e dirigenti per organizzare nel dettaglio questo spericolato ritorno a casa, ma negli ultimi tempi le sue attenzioni si sono rivolte anche a Inzaghi". Lo svela la Gazzetta dello Sport, che riferisce di un feeling tornato altissimo tra Lukaku e l'allenatore interista. Un rapporto che era indirizzato sui giusti binari già un anno fa, prima dell'addio burrascoso in direzione Chelsea. "C’è un filo diretto con l’allenatore e, anche se non c’è ancora stata una vera lunga chiacchierata tra i due (quella si farà quando sarà trovato l’equilibrio definitivo tra i club), i messaggi sono stati tanti - riferisce la rosea -. E hanno ruotato attorno a un semplice concetto: lo scudetto. Quello che Romelu ha stravinto, senza avere poi la possibilità di festeggiare in un San Siro bollente o in mezzo a un popolo che lo adorava. Quello che, invece, a Simone è sfuggito per un concatenarsi di eventi in due mesi di strano black-out".