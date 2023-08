Countodown partito. La Roma sta lavorando sodo per assicurarsi l'arrivo di Romelu Lukaku, quasi una necessità vedendo il ko di Verona di ieri sera. Fumata grigia ieri, ma secondo la Gazzetta la fumata bianca non è distante. "Perché l’attaccante ha fatto capire a parole di voler sbarcare alla corte di Mourinho, anticipando in modo prematuro alla stampa belga ad un torneo giovanile «nervoso perché andrò a Roma per firmare». Poi però lo ha dimostrato anche con i fatti, accettando di ridursi l’ingaggio a 7,5 milioni di euro netti: è l’assist che serviva ai giallorossi per chiudere l’affare con il Chelsea. Oggi si riparte dall’intesa da trovare sul costo del prestito, ma la differenza attorno ai 3 milioni di euro (più 2 di bonus) è tutt’altro che incolmabile: Tiago Pinto, volato a Londra con Ryan Friedkin, predica ancora prudenza, ma c’è ottimismo, anche da sponda Chelsea, che l’affare per quanto complicato si possa chiudere al più presto. Magari già oggi".

Lukaku era partito con ben altri propositi e ora sembra doversi accontentare di giocare l'Europa League, in prestito e con ingaggio ridotto. I tifosi giallorossi sognano l'accoppiata con Dybala, che però al Bentegodi si è già dovuto fermare per il 'solito' problema muscolare...

