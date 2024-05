Barella, Inzaghi e Lautaro: questo il trittico di rinnovi che ha in mente l'Inter. Quello più complicato, anzi, meno semplice, è il rinnovo di Lautaro. Ma non ci sono né ansie né paure, solo attesa del momento giusto per trovare gli ultimi incastri e mettere tutto nero su bianco: le volontà sono chiare e convergono.

Come conferma anche la Gazzetta dello Sport, manca ancora l'intesa "totale", ma non ci sono timori di non arrivare alla firma in tempi rapidi come ha confermato pochi giorni fa lo stesso Ausilio.

In effetti, i passi avanti delle ultime settimane hanno portato a un avvicinamento sensibile rispetto ai 2 milioni di distanza che c'erano all'inizio: 10 milioni a stagione l'ultima richiesta di Martinez attraverso l'agente Alejandro Camaño, 8 l'offerta dei dirigenti nerazzurri. Come sempre accade, ci si incontrerà a metà del guado: firma a 9 milioni e scadenza nel 2029, come Barella. Niente clausole rescissorie, come conferma la rosea.