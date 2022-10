"L’Inter ha eliminato il Barcellona dalla Champions, è questa la notizia, non il fatto che abbia travolto il Viktoria Plzen in una serata di festa doppia, per il 4-0 e per il ritorno in campo e al gol di Romelu Lukaku". Lo scrive la Gazzetta dello Sport analizzando il passaggio del turno dei nerazzurri, tutt'altro che banale visto il girone "della morte" che gli aveva riservato il sorteggio di agosto. "L’Inter è agli ottavi di Champions per la seconda volta di fila con Simone Inzaghi allenatore, un anno fa come oggi. L’ultimo tecnico a trascinare l’Inter oltre le colonne d’Ercole dei gironi per due volte consecutive era stato José Mourinho, tra il 2008 e il 2010. Brava Inter e bravo Inzaghi a non perdere la rotta nell’ora più buia e a traghettare la squadra fuori dalla crisi che le sconfitte in campionato contro Udinese e Roma avevano aperto. E bravissimo Edin Dzeko: come un anno fa contro lo Shakhtar, ieri contro il Viktoria ha segnato la doppietta della qualificazione aritmetica". D'altronde i nerazzurri si sono poggiati proprio sull'ex romanista in questi due mesi senza Lukaku.