Dopo gli scivoloni contro Lazio, Milan, Juve, Roma, le altre quattro (su otto) sconfitte dell'Inter sono arrivate contro Udinese, Empoli, Bologna e Spezia. Punti pesanti lasciati per strada con le 'piccole' che complicano la corsa alla prossima Champions League ma anche la posizione di Simone Inzaghi, di nuovo in forte discussione.

"Non può essere un caso, è evidente che molto è stato sbagliato nell’approccio e nello sviluppo di queste gare. Martedì a Porto l’ultima frontiera: se l’Inter uscisse dalla Champions, la sua stagione virerebbe verso lo sprofondo e a quel punto non si escluderebbe nulla, neppure l’esonero di Simone Inzaghi. L’amministratore delegato Beppe Marotta ha lasciato lo stadio scurissimo in volto, i bonus sono esauriti", scrive oggi La Gazzetta dello Sport, aggiungendo che ieri, sulla tribuna del Picco, era presente la dirigenza al completo, ad eccezione del presidente Zhang: le facce dell'ad, di Ausilio, Baccin, Zanetti non riuscivano a mascherare la delusione per l'ennesimo stop stagionale.