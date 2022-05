Una Supercoppa già in bacheca, una finale di Coppa Italia da giocare fra una settimana e, soprattutto, uno scudetto ancora totalmente possibile. Simone Inzaghi tiene la tesa ben salda sul collo e studia tutte le mosse possibili per questo avvincente finale di stagione. Come riferisce anche oggi la Gazzetta dello Sport, lui e il club sono pronti a rinnovare il loro accordo di almeno un altro anno più eventuale opzione per una seconda stagione (si parla di un'intesa fino al 2024 con ingaggio portato da 4 a 5,5 milioni netti a stagione). Inzaghi è piaciuto a proprietà e dirigenza per come si è calato nella realtà nerazzurra, senza drammi e con grande capacità manageriale, oltre che di campo.

"Per diversi mesi, l’Inter di Inzaghi è stata la squadra più spettacolare del campionato: manovra avvolgente, dominio della metà campo avversaria, gestione totale dei ritmi di gioco e facilità straordinaria nel creare occasioni da rete - sottolinea la Gazzetta -. E nel nuovo corso in tanti si sono sentiti subito a loro agio, sicuri di potersi ritagliare uno spazio importante nel progetto tecnico. L’abilità di Inzaghi è stata quella di coinvolgere da tutti, lasciare libertà d’azione a patto che poi ci si muovesse sempre da squadra, anche nel sacrificio e nella voglia di andare a riconquistare la palla. Missione compiuta, visto che oggi l’Inter vanta ancora il miglior attacco e la miglior difesa della A".