Inzaghi-Inter: avanti tutta! Come scrive stamane la Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro ha ben chiara la strategia per la panchina del futuro: timone ancora al tecnico di Piacenza, con tanto di rinnovo. Un rinnovo più corposo rispetto agli ultimi.

Lo scudetto va ancora conquistato, ma il traguardo è molto vicino. Sarebbe una medaglia che renderebbe merito al lavoro di Inzaghi in questo triennio in cui ha dovuto guidare una barca non sempre in acque tranquille. Ci è riuscito con serietà e leadership gentile. Il tricolore sarebbe la consacrazione della carriera ancora giovane.

E l'Inter ragiona sul prossimo triennio, quindi fino al 2027, esattamente come i rinnovi della dirigenza. E allora, rispetto ai rinnovi precedenti, stavolta si valuta un contratto con il formato 2+1, condito con un meritato adeguamento economico immaginabile sui 6,5 milioni a stagione.

Non ci saranno forzature nei tempi e nei modi da parte del club, ma la società sa che il profilo di Inzaghi piace a diverse big europee (Liverpool davanti a tutti) e allora non vuole correre rischi. L’ultima partita stagionale è in programma il 26 maggio a Verona, c’è quindi tempo a sufficienza per immaginare un’intesa prima della fine del campionato.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!