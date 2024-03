Quli sono le opzioni nella mente di Inzaghi se alle prossime partite non dovesse avere a disposizione sia Acerbi che De Vrij? In proiezione a Inter-Empoli, analizza La Gazzetta dello Sport, la strada più percorribile porta all'accentramento di Bastoni, con Carlos Augusto (che dovrebbe recuperare) come terzo difensore di sinistra.

Gli altri due cadidati per il ruolo di centrale di difesa sono Pavard e Bisseck, ma secondo la rosea "non è da escludere che Inzaghi decida di pescare dalla Primavera: Francesco Stante ricopre il ruolo di perno con Cristian Chivu, mentre Giacomo Stabile è stato aggregato alla prima squadra nel periodo di assenza di Pavard ma è un giocatore più alla Bastoni, che predilige il centrosinistra". Candidature che, tenendo conto delle assenze, appaiono più probabili per 'allungare' la panchina.

