L'arrivo a Tokyo di Steven Zhang non riguarda solo il lato sportivo. Ieri sera il presidente dell'Inter ha voluto far incrociare il management con i vertici di Laox, un’azienda che personalmente presiede e che opera proprio in Giappone nel settore della moda e del retail di lusso. Ma l'agenda del numero uno nerazzurro è piena anche per i giorni che verranno. "Tokyo è un’occasione troppo ghiotta, i prossimi giorni sono previsti anche altri incontri con gli sponsor del club, da Moncler a Konami - scrive oggi La Gazzetta dello Sport -. L’Inter esporta se stessa, in fondo anche questo è il frutto di una visibilità ritrovata in Europa: la tournée porta nelle casse interiste 2,5 milioni di euro".

