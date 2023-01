Simone Inzaghi, nel match da non sbagliare contro l'Empoli, si affiderà ancora una volta alla coppia d'attacco Dzeko-Lautaro, gli uomini che da sette partite consecutive fanno partire l’Inter da 1-0. Proprio così: i nerazzurri hanno in dote almeno un gol da uno dei due dalla vittoria con il Bologna del 9 novembre scorso. Per questo motivo, Romelu Lukaku può recuperare con calma, senza forzare i tempi e rischiare una nuova ricaduta che sarebbe deleteria: Big Rom, si legge sulla Gazzetta dello Sport, continua a migliorare, e anche ieri ho svolto quasi per intero la seduta con i compagni, salvo lasciare la parte finale. Molto probabile che stasera possa scendere in campo nel secondo tempo, magari nell’ultima mezzora. Per far tirare il fiato a uno dei due titolarissimi che stanno vivendo un momento psicofisico invidiabile.